FOTO | Uurimine lõpetati! Politsei ei saanud teada, kes Liisa Pakosta auto kallal käis

Märtsikuise juhtumi järel kirjutas Pakosta sotsiaalmeedias, et Eestis peab saama elada nii, et oma rahumeelse arvamuse väljaütlemise pärast ei tule keegi sind füüsiliselt ründama, su maja aknaid sisse lööma või su vara lõhkuma.

„Jah, ma olen öelnud, et Erakond Eesti 200 toetab vaenukõne definitsiooni täiendamist ilma laialivalgumisteta selliselt, et vaenukõne on ka avalik vihkamisele, vägivallale või diskrimineerimisele õhutamine, mis on suunatud rühmade vastu ja mis toob kaasa selge ohu avalikule korrale. Jah, olen lisanud, et sõnavabaduse kaitseks defineerime selgemalt sätte mõisted,“ jätkas Pakosta. „Aga sina, kes sa murdsid mu koduaia väravast sisse ja rikkusid ära mu sügaval tagahoovis seisnud auto, oled piinlikult arg. Olnuks sul julgust, kutsunuks sa mind olulisel teemal kasvõi avalikult väitlema.“