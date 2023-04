Eesti keele tulevik ohus? Küsime EKI direktorilt – kuidas toimuvad keelemuudatused ja millist mõju avaldab ChatGPT emakeelele?

Õigesti ja õieti. Peale ja pärast. Järgi ja järele. Õudsed ja õudsad. Paljud meist ei tervita keelemuudatusi just suurima heameelega – eestlasi on vähe ning emakeel on meie identiteedi vankumatu alus. Võib-olla seetõttu näib selle muutmine ja areng eriti vastumeelne. Kuidas keelemuutused tegelikult toimuvad, kes nende üle otsustab ja kas tehisintellekt ChatGPT võtab varsti kõigilt töö ära – sellest käis saates „Eesti eso“ rääkimas Eesti Keele Instituudi direktor Arvi Tavast.