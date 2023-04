Sudaanis sattus tule alla USA diplomaatiline konvoi ja rünnati EL-i suursaadikut

Sudaanis on juba päevi kestnud vägivald rivaalitsevate sõjaväelaste vahel. Umbes 185 inimest on kolme päeva jooksul hukkunud ja üle 1800 vigastada saanud, teatas ÜRO. Hartumis on toimunud õhurünnakud, antud suurtükituld ja tulistatud laskurrelvadest, vahendab BBC News.