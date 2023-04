Valge Maja: Brasiilia kordab papagoina Vene ja Hiina propagandat

Venemaa välisminister Sergei Lavrov ütles eile oma Ladina-Ameerika ringsõitu alustades, et Venemaa on „Brasiilia sõpradele tänulik olukorra arengu selge mõistmise eest“.

„Loomulikult tahame me sõja lõppu,“ ütles Kirby. „See võib juhtuda kohe praegu, täna, kui härra Putin lõpetab Ukraina ründamise ja tõmbab oma väed välja. Brasiilia viimased kommentaarid, et Ukraina peaks kaaluma rahujäreleandmisena Krimmist ametlikku loobumist on lihtsalt ekslikud, eriti sellise riigi jaoks nagu Brasiilia, kes on hääletanud [ÜRO-s] suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse põhimõtete säilitamise poolt.“