VIDEO | Kreml: Putin külastas Hersoni ja Luhanski oblastis Vene vägede staape

„Ma ei taha teid eksitada otseste kohustuste täitmisel, mis on seotud vägede juhtimisega, mistõttu töötame siin asjalikult, lühidalt ja konkreetselt,“ lausus Putin staabis nõupidamist alustades. „Minu jaoks on tähtis kuulata teie arvamusi selle kohta, kuidas olukord kujuneb, kuulata teid, vahetada informatsiooni. Paluksin alustada ettekannet olukorraga Hersoni suunal, siis Zaporižžja ja pärast seda palun Mihhail Jurjevitšil [Teplinskil] välja öelda oma kaalutlused. Ma tean, et kindralstaabi ülema ja kaitseministri korraldusel oli ta küllaltki kaua eesliinil, tegi väga üksikasjaliku ettekande. Kaitseministeerium ja kindralstaap hindasid seda väga kõrgelt.“