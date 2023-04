Olete värskelt saanud tapmisähvarduse mehelt, kes kunagi lubas tappa peaminister Taavi Rõivase. Te tegite politseile avalduse?

Ei, minister ei pea avaldust tegema. Selliste asjadega tegelemine kuulub politsei rutiinsete tegevuste hulka. Politsei teeb omad toimingud ja mina neisse ministrina ei sekku. Tean ähvarduse teinud Martin Kattaid nooruspõlvest, oleme olnud koos üliõpilasesinduses. Me pole pikki aastaid omavahel suhelnud, aga kaugelt olen tema elu näinud, ta on elu hammasrataste vahele jäänud, ja mul on kahju. Riigi sotsiaalsüsteem peaks selliseid inimesi aitama.