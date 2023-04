VILJA KÜSIB | Lauri Läänemets, miks oli tarvis alampalga teemaga üle võlli minna?

Koalitsioonilepe oli juba sõlmitud, kui uuesti siseministriks saama valmistuv sotsiaaldemokraatide juht Lauri Läänemets teatas, et tema erakond ei saa maksuküüru kaotamist toetada, kui alampalk ei tõuse. Ta lisas, et kui tööandjad alampalga suurendamisega kaasa ei tule, peaks selle paika panema valitsus. Vihaseks said nii tööandjad kui ka ametiühingud, koalitsioonipartneritest rääkimata. Lauri Läänemets on teisipäeval kell 14 algava saate külaliseks.