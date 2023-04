Lasterikka pere toetust vähendatakse, muudatus jõustub tuleva aasta algusest

„Lasterikaste perede toetusmeetmed on algatanud ühiskonnas laialdase diskusiooni, keda ja kui palju peab riik toetama, riivata on saanud ühe- ja kahelapseliste vanemate õiglustunne. Lisaks on oluline meeles pidada, et toetused üksi sündimust ei tõsta. Me peame seadma eesmärgiks laste- ja peresõbraliku keskkonna loomise laiemalt ning pakkuma inimestele kvaliteetseid vajaduspõhiseid teenuseid,“ ütles sotsiaalkaitseminister Riisalo.