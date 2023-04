Lihula Südamekodu saab aasta lõpuks 50 uut hooldekodukohta

„Lihula Südamekodu laienduse ehitusleping on sõlmitud ning tööd alanud – loodetavasti juba käesoleva aasta lõpuks saavad eakad ja liitpuudega erihoolekande elanikud kaasaegsema ja parema elukeskkonna ning töötajad tänapäevasema planeeringuga ja vajadustele vastava töökeskkonna. Kokku hakkab Lihula Südamekodus olema senise 50 asemel sadakond hooldekodukohta,“ sõnas Südamekodude nõukogu esimees Martin Kukk.

Uus hoone ehitatakse praeguse Lihula hooldekodu juurde sisehoovi. „Kui praegu tegutseme Lihulas kolmes eri majas, mis on osaliselt amortiseerunud seisus, siis uue maja valmimisega ja remondiga ühendame nn naiste- ja meestemaja ning otseühendus perearstikeskusega säilib. Ootame uut maja ja uuenenud elukeskkonda väga, samuti on piirkonnas väga oodatud mitukümmend uut hooldekodukohta. Kolime uude hoonesse ka erihooldusel olevad liitpuudega hoolealused, kes täna on Pärna tänava majas eraldi,“ selgitas Lihula Südamekodu juhataja Vanda Birnbaum.