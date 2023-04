Siseminister Lauri Läänemetsale tehti sotsiaalmeedias tapmisähvardus

Läänemets pöördus politsei poole. Ta ütles Delfile, et jõudis päeval ainult korraks postituse alla tehtud kommentaarile peale vaadata. Ta lisas, et ministrina ta midagi eraldi tegema ei hakka ning sellega tegelevad edasi õiguskaitseorganid. „Tean teda (Kattaid - toim) ülikooli ajast, oleme koos olnud üliõpilasesinduses. Mina lihtsalt loodan, et ta tuleb endaga toime. Ma kardan, et see on pigem märk sellest, et inimesel on elus kehvasti läinud,“ sõnas ta.