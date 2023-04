Avanes uus Oivalise Ajakirjanduse stipendiumi taotlusvoor

„Praegused ajad näitavad seda väga selgelt, et uuriv ajakirjandus ja valeinfo tuvastamine on ühiskonna vundament, milleta oleme väga haavatavad. Peame rääkima rohkem sellest, kuidas eraldada teri sõkaldest, tõest infot propagandast,“ ütles sihtasutuse Oivaline Ajakirjandus juhatuse liige Mari-Liis Rüütsalu, kelle sõnul loodab nõukogu saada tugevaid ideekavandeid lisaks teistele valdkondadele ka meediakirjaoskuse teemal.

Rüütsalu sõnul on stipendiumi kaks tegevusaastat end ära tasunud ja eesmärki täitnud. „Me oleme aidanud kaasa 21 väga tugeva loo sündimisele – need on ajakirjanduslikud lood, mis mõtestavad Eesti ühiskonda, poliitikat, kultuuri ja inimest põhjalikult. See kõik eeldab suurt tööd ning keskendumist, mille toetuseks stipendium ongi loodud,“ lisas ta.