VIDEO | Kultuuriminister Heidy Purga: kutse ministriks hakata sain viimasel hetkel. See oli üllatus

Purga ütles, et jah-sõna ministriks saamisele tuli ruttu ning pikalt ta sellele ei mõelnud. Kõne sai ta peaminister Kaja Kallaselt viimasel hetkel. „See oli minu jaoks üllatus. Koalitsiooni läbirääkimiste tava, nii nagu ajakirjanduses on ka teada olnud, on tõesti selline, et peale sisuteemasid tegeletakse kõige viimases järgus positsioonide jaotamisega ja mina sain selle kõne põhimõtteliselt viimasel momendil või vahetult enne, laupäeva hommikul,“ sõnas ta.

Igale ministrile on Purga sõnul oma valdkonnas suured ootused ning kultuuriministri koht ei erine selle poolest, seega kavatseb ta anda endast parima. „Täna ma pole veel isegi ministeeriumisse jõudnud ega ministeeriumi inimestega veel kokku saanud. Teen seda esimesel võimalusel pärast ametivande andmist ja konkreetsest asjadest – mille me ritta paneme, kokku lepime, töökavasse paneme ja sätime – eks pärast neid kohtumisi saab rääkida neist asjadest, aga plaan on olemas muidugi,“ rääkis ta.

Suurim küsimus, mida on pikalt arutletud, on kultuuritöötajate sotsiaalsed garantiid. Purga ütles, et kindlasti peab selle teemaga edasi minema ning leidma hea lahenduse kõigi osapoolte jaoks.

„Milline see kõige parem lahendus on, nii loovisikute jaoks, aga ka tegelikult paljude teiste inimeste jaoks, keda ootavad tulevikus ees erinevad tööturu mudelid. Milline see töövorm üldse tulevikus olema saab, et ta oleks universaalne selles mõttes, et kataks ka kõiki neid inimesi, mitte ainult kultuuri inimesi,“ rääkis Purga.

Purga sõnul on kõige hingelähedasem tema jaoks laste ja noorte ligipääs kultuurile, millega ta kavatseb ka oma ministrikohal tegeleda, kuid teisi teemasid on veel. „Alates investeeringutest ja raha kasutamisest, kus on seda ratsionaalsem teha ja kus mitte nii väga. Siin ma räägin täpsemalt hasartmängumaksu laekumisest, et võib-olla on võimalus vaadata sinna sisse, et kas see hetkene rahade jaotus hasartmängumaksust on kõige parem või praeguses majanduslikus olukorras võiks seda üle vaadata,“ ütles ta.