Viimastel päevadel on tulnud teemaks MTÜ Slava Ukraini rahaasjad. Kas te soovite öelda midagi annetajatele, kellel on tunne, et nende raha ei ole õigesti kasutatud või õigesse kohta jõudnud?

Aitäh, et küsisite seda. Ma kinnitan, et Slava Ukraini rahaasjades ei ole segadust. Usaldust ei ole kuritarvitatud ja kõik teenused ja asjad, mis me oleme ostnud, on jõudnud abivajajateni.