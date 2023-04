Politoloog Erik Moora: Eesti 200 peaks endalt küsima, kas Lehtme sobib riigikogusse

Nädalavahetusel avaldas Eesti Päevaleht, et üle miljoni euro MTÜ Slava Ukrainile annetatud raha kanti Ukraina heategevusfondi asemel hoopis viimase juhtliikmete erafirmasse, mis ametlikult kuulub ühele küünetehnikule.

Artiklis võtab sõna ka MTÜ tegevjuht Johanna-Maria Lehtme, kes nimetas kahtlusi organisatsiooni rahaasjade ümber inforünnakuks. „Enamik meie koostööpartneritest on kangelased, kes võiksid Eestis loenguid pidada, kuidas teatud olukorras ellu jääda ja rahvast aidata, mitte tõrjuda alatuid inforünnakuid,“ lausus Lehtme. Ta soovitas inimestel, kellel on Slava Ukraini Ukraina partneritele pretensioone, osta lennupilet ja käia kohapeal inimestega otse suhtlemas. „Kui julgust on,“ lisas ta.

Sotsiaalmeedias võttis teemal sõna ka politoloog Erik Moora. „Kui rohkem kui kuu aega pärast väga kriitiliste küsimuste kerkimist tulevad sellised vastused nagu selles loos Johanna-Maria Lehtmelt, siis on asi ikka väga halb,“ kirjutas Moora.

Moora tõstatas küsimuse ka Lehtme sobivusest riigikokku. „Eriti peaks seda küsima Eesti 200, aga ei tee seda,“ kirjutas Moora.

Eesti 200 juht Lauri Hussar ütles eile Delfile, et erakonnas Lehtme küsimust arutama ei hakata. „Poliitikutel ei ole siin midagi arvata. Aga kodanikena, suurte Ukraina toetajatena peame kõik enda käest küsima, kuidas me oleme jõudnud olukorda, et tuhanded Eesti inimesed annetasid raha, leidus erakordne Eesti naine, kes koos partneritega ehitas aastaga üles suurima Ukrainat toetava kolmanda sektori organisatsiooni, kelle juhtimisel on abi saanud kümned tuhanded Ukraina pered, sõjavägi jt,“ ütles Hussar.

Hussar sõnas, et Lehtme on justkui alusetult nurka surutud. Hussar sõnas, et Lehtme „suhtes tehakse kambakat ja see on ebaõiglane“.

Märtsi alguses teatas MTÜ Slava Ukraini, et tellib finantsauditi ja revisjoni, et jõuda selgusele kahe Ukraina koostööpartneri usaldusväärsuses. Aprilli alguses nentis MTÜ Delfile, et revisjoni pole veel alustatud.