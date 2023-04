VIDEO ja FOTOD | Kaja Kallas: ma loodan, et selles valitsuses ei vaielda vaidlemise pärast

Peaminister sõnas, et tal on hea meel, et täna saab valitsus riigikogu ees vande anda ning tööle hakata, kuigi nädalase viivitusega. „Kõik on hakkamist täis, ministrid tahavad tööle minna. See on positiivne,“ ütles Kallas.

Kallas sõnas, et tema loodab, et tema kolmas valitsus püsib koos järgmised neli aastat. „Meil on väga palju raskeid valikuid, aga rasked valikud ka seovad,“ ütles Kallas ning lisas, et tema loodab, et ka koalitsioonipartneritel on soov valitsust järgmistel aastatel koos hoida.

Kallase sõnul on iga valitsus ja selle liikmed erinevad. Seda, mida see valitsus teisiti teeb ei osanud peaminister kohe öelda, kuid sõnas siiski, et läbirääkimised olid väga sisulised. „Ma loodan, et see valitsuskoostöö saab olema väga sisuline. Kindlasti palju vaidlusi, aga selline sisuline vaidlemine, mitte vaidlemine vaidlemise pärast,“ ütles ta.

Valitsuses on mitmeid ministreid, kes on küll poliitikas varem olnud, kuid ministritoolil olnud pole. Kas Kallas andis enda poolt neile ka soovitussõnu? Peaminister ütles, et ta on omajagu soovitusi jaganud. „Eks neljapäeval on mul terve rida asju, mida ma tahan veel kõigile koos panna südamele, et see koostöö paremini toimiks,“ ütles Kallas.

Kallase kahes varasemas valitsuses on olnud naisi ja mehi enamvähem võrdselt. Selles valitsuses on aga naisi 5 ja mehi 8. „Sellest on väga suur kurb meel,“ ütles Kallas ning tuletas meelde, et tema esimeses valitsuses oli Reformierakonna delegatsioonis rohkem naisi. „Kahjuks eks iga partner nimetab oma kandidaadid ise ja need, kes on muidu ikka võidelnud naiste eest, tulevad ikka kahe mehe ja ühe naisega,“ ütles Kallas.

Eesti 200 ja sotsiaaldemokraatide valitsusdelegatsioonides on kaks meest ja üks naine. Reformierakonna delegatsioonis on kolm naist ja neli meest.