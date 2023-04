FOTOD | Laulupeolised asusid lillekaste ehitama – kui praegu külvad, jõuab rukkilill peole pärjaks!

„Kõik said aru, et on osa millestki suurest – millestki, mis muudab midagi. Inimesed on looduselt aastasadu aina võtnud – nüüd tegime üheskoos midagi, et loodusele linnaruumis ja samuti kõigile kaasinimestele tagasi anda – valmistasime koos Tallinna Poistekoori poiste, Tallinna Huvikeskus Kullo rahvatantsurühma „Sõleke“ tantsijate ning kõigi huvilistega lillekastid, mis jäid meist Solarise terrassile keskuse töötajate hella hoolitsuse alla. Kastidesse külvasime rukkililleseemneid ja nüüd tuleb oodata nende tärkamist. Kui lilled selleaastase noorte laulu- ja tantsupeo ajaks õitsema lähevad, on Solaris lubanud laulu- ja tantsupeolistel nendest endale peo jaoks lillepärgasid punuda,“ rääkis ta.