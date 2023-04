Laseroperatsiooniga prillidest priiks!

Olen äkki laseroperatsiooni jaoks liiga noor?

Laseroperatsioone teostatakse alates 18. eluaastast ja sellega ei pea ootama kõrgema vanuseni. Levinud on müüt, et väidetavalt muutub nägemine veel 20. eluaastates ja laseroperatsioon tuleb seetõttu teha hiljem uuesti. Prilliretsept saavutab stabiilsuse vanuses 18–21, kuid tegelikkuses määrab laseroperatsiooni sobivuse alati arst eeluuringu käigus. Kuna laseroperatsiooni kohustuslik eeluuring on üks mahukamaid ja täpsemaid uuringuid silmameditsiinis, tekib selle käigus ka täpne ülevaade, kas operatsiooni saab teha või peab üksikutel juhtudel patsient mõned aastad ootama. Seega tasub nooremale vanusele vaatamata ikkagi eeluuringule tulla. Enamik eeluuringu läbinutest vanuses 18–21 teeb tegelikult ka operatsiooni, kuna vastunäidustused puuduvad.

Taastumine pole enam pikk ega vaevaline!

Oleme aastate jooksul palju kuulnud muret, et laseroperatsiooni järel on taastumine väga pikk ja vaevaline ning seega peab end näiteks koolist pikemalt vabaks võtma. Tegelikkuses on laseroperatsioonide tehnoloogia tänaseks sedavõrd jõudsalt arenenud, et esmane taastumisaeg operatsioonist on lühenenud ühelt kuult ühele päevale. Kuid siinjuures on oluline teada, et taastumise pikkuse määravad otseselt tehtava laseroperatsiooni spetsiifilised etapid (nt kas operatsiooni tehakse nn lapimeetodil või lihvitakse lapp laseriga maha). Nii ei pruugi taastumisaeg olla Eestis tegutsevate teenusepakkujate puhul sama. Silmalaseris teostame enamikule patsientidele Femto Lite ja Femto Balance operatsioone, mille järel saab igapäevatoimingute juurde naasta juba järgmisel päeval.