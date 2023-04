Klikkides kaardil hüüumärgil, näed kus see sild asub! Kaardile on kantud ka lähedal peatuvad bussiliinid ning nende sõidusuunad.

17.aprillist algasid esimesed suured muudatused pealinna trammiliikluses: kuni teise juulini lähevad kinni trammiliinid 2 ja 4. Selle suuna katmiseks on linn tihendanud bussiliine 15 ja 58 ning paneb käima ka päris uue bussi – nr 52. Sellega saab kesklinnast bussijaama suunas sõita.

On ka kohti kus ei muutu midagi, näiteks Balti jaamas, seal on kõik endine (hetkel toimuvad seal küll Vana- Kalamaja tänava ehitustööd ja Balti jaama bussipeatus Toompuiesteel on ajutiselt Schnelli Hotelli ees).