Rohelist mõtteviisi edendav festival tutvustab moodi läbi kolme erineva moeetenduse

Estonian Fashion Festival võtab sellest aastast fookusesse keskkonnateadlikel põhimõtetel loodud moe ning iga järgneva aastaga on plaan liikuda veel enam jätkusuutlikumate lahenduste poole. Suurt tähelepanu pööratakse kollektsiooni kantavusele, praktilisusele ja rõivaste keskkonnasäästlikule tootmisele.

„Festivali eesmärk on tõsta moeloojate ja -tarbijate teadlikkust moetööstuse mõjudest. Ent veelgi enam soovime pakkuda head nõu ja inspiratsiooni – igaüks saab oma valikutega maailma muuta,“ rääkis moefestivali tegevjuht Key Külaots.

Estonian Fashion Festivali keskmes on 7.–9. juunil Eesti Rahva Muuseumis toimuvad kolm Lõuna-Eesti suurimat moeetendust, kus tutvustatakse noorte ja uuenduslike Eesti disainerite loomingut. Üles astuvate disainerite töid ja kollektsioonide sünnilugusid jagatakse 2024. aastal toimuval näitusel.

Rec. 1 vaatab tulevikku

„Tõime ühte filmi kokku kodumaised moemaastiku kujundajad ja võtmeisikud,“ rääkis videoprojekti autor ja Antoniuse moeetenduse juht Johanna Nurm. „Kui erinevalt tajume head disaini ja mis on jätkusuutlikkus disainis? Just seda tahtsime me moefestivali korraldajatena uurida.“