FOTOD | Trammiliikluse osaline katkemine põhjustas ka pisut segadust. Välismaalane: kuidas ma nüüd bussijaamast Balti jaama saan?

Lihtsustatult öeldes tähendab see seda, et Koplist ja Tondilt enam otse Suur-Paala ning lennujaama juurde trammiga ei saa. Küll pandi tänasest käiku trammiliin number 6, mis sõidab Kopli ja Tondi vahet.

Asenduseks on puuduvatele trammidele lisatud ka bussiliine. Täna hommikul oli näha, et üldiselt on teavitus korda läinud - inimestel polnud keerukas asendusmarsruudil liigelda. „Mul oleks Koplist vaja saada Majaka kanti, mis varem oli ülimalt mugav trammiga, nüüd vaja trammiga kesklinna ja siis buss otsa. Tüütu, aga harjub,“ rääkis üks linlane Delfile.