5 levinud (juhtide) eksiarvamust, mis viivad nõrkade meeskondade tekkeni

Kolmas ekslik iseenesestmõistetavus seisneb uskumuses, et kindlasti on põhjus töötajates, kes ei ole motiveeritud ning ei oska/soovi meeskonnatööd teha.

Just meeskonnajuhi ülesanne on tekitada inimestes tunne, et meil on ühine eesmärk, mille nimel me pingutame ja kõik meeskonnaliikmed on vajalikud ning väärtuslikud selle eesmärgi saavutamiseks.

Jah, ideaalis see võikski nii olla, aga kahjuks ei ela me ideaalses maailmas. Päris maailmas kipuvad inimesed ikka enda huve (ja vajadusi) esiplaanil hoidma, ja meeskonna nimel pingutama vaid nii palju kui hädavajalik.

Teine eksitav iseenesestmõistetavus on see, et juhul, kui inimesed juba tööle tulevad, peaksid nad olema motiveeritud ühise (meeskondliku) eesmärgi nimel pingutama.

Tegelikkuses muutub ju aga grupp inimesi meeskonnaks alles juhul, kui neil on ühine eesmärk ja nad on üheskoos selle eest valmis vastutama . Kuni ühist eesmärki ja vastutust ei ole, ongi tegemist vaid grupi samas kohas töötavate inimestega, mitte aga meeskonnaga.

Millest alustada, kui tajud, et meeskond ei toimi ja meeskonnatunne on madal?

Tööelu saates keskendume juhi rollile heade meeskondade loomisel. Räägime, miks nii paljud tublidest inimestest koosnevad meeskonnad igapäevaselt siiski hästi ei toimi, kes on „alfad“ meeskonnas ja miks on oluline nendega tegelda ning sellest, kas erinevate põlvkondade töötajatel on ka meeskondadele erinevad ootused?

Päeva jooksul omandavad nad aga tehnikad, mille abil saavad nad küll oma meeskonnas toimuvat muuta, aga sageli toimub see läbi iseenda suhtumiste ja käitumise muutuse.

4) KÜSI ENDALT: „KAS MEIL ON ÜHINE EESMÄRK?“

Neljas ekslik iseenesestmõistetavus väljendub sageli meeskonna ühise eesmärgi puudumises. See on lausa imekspandav, kui tihti kuulen töötajatelt, et nad ei tea, mis on nende osakonna, allüksuse või koguni kogu ettevõttes / asutuse eesmärgid. Keegi ei räägi nendega sellistest asjadest, vaid fookus on ju iga töötajaga tema isiklikel eesmärkidel ja saavutustel.

Siin tekib aga küsimus, kuidas saaks üks inimene pingutada ühiste eesmärkide nimel, kui keegi pole nendele selgelt ja konkreetselt öelnud, missugused meie ühised eesmärgid on ning kuidas inimese töö suure eesmärgi saavutamisse panustab. See oleks sama olukord, kui panna inimesed jalgapalliväljakule igaüks oma palliga „kõksima“ ja siis ühel hetkel imestada, miks „meeskond“ koostööd ei tee ja ühise eesmärgi – võidu – nimel ei pinguta.

5) KAS MEESKONNA SISEKULTUUR TOETAB ÜHISTE EESMÄRKIDE SAAVUTAMIST?

Ja viies ekslik iseenesestmõistetavus on meeskonna sisekultuur. Küsides meeskonnakoolitustel: „Kas teie meeskonnas on sisekultuur?“, teevad paljud imestunud näo pähe, sest nad ei mõista, millest jutt käib.

Mõni ütleb selle peale lausa, et jah, meil on päris mitmest kultuurist inimesi tööl. Teadlikumad vastavad küll, et jah, on kultuur olemas, kuid täpsustada paludes, mis seda kultuuri iseloomustab, jäävad needki vähesed jänni. Miks?

Sest keegi pole jällegi mitte kunagi nendega sellest rääkinud. Kogu fookus ja tähelepanu on tööl, ülesannetel ja tähtaegadel – mitte keegi ei räägi nendega nendest endist so meeskonnast. Samal ajal soovitakse ja eeldatakse aga, et meeskond peaks toimima. Kuidas saaks meeskond toimida, kui keegi igapäevatöös meeskonnale – sellele, kuidas me meeskonnana toimime (meie sisekultuur) – tähelepanu ei pööra.

Eespool kirjeldatud 5 punkti võiks iga juhi tähelepanu all olla enne meeskonnakoolituse tellimist. Muidugi on meeskonnakoolitused toredad ja kasulikud (eriti meile, meeskonnakoolitajatele), kuid kui juht eespool nimetatud 5 asjaga teadlikult ei tegele, saab ka koolituse mõju olema ainult hetkeline.

