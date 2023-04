EPL, PM ja ÕL tänased juhtkirjad: Keskerakond asus stagnatsiooni teele

Keskerakonna volikogu otsustas häältega 75:74, et erakorralist kongressi kokku ei kutsuta. Seega sai parteijuht Jüri Ratas 2024. aasta suveni armuaega, et erakonna usk temasse taastada.

See, et Ratasel õnnestus edasi lükata mõõduvõtmine samuti erakonna juhi kohast huvitunud Mihhail Kõlvartiga, oli Eesti Päevalehe hinnangul osav manööver. „See, et Keskerakonna eelmine juht Edgar Savisaar kümne küünega juhikohast kinni hoidis, ei teinud erakonnale head. Kui Ratas jätkab samamoodi, on tulemus tõenäoliselt sarnane,“ leiab Päevaleht oma juhtkirjas.

Postimehe hinnangul on Keskerakonna juhtimise uuendamiseks vaja Jüri Ratasel tunnistada enda osalust valimiskaotusel, lisaks ei tohi erakond pidada Ukraina sõda paratamatuseks, millega ei suudeta kohaneda.

Pole ju saladus, et Keskerakonna valimiskaotuse üheks põhjuseks oli erakonna mõne liikme venemeelsed hoiakud, mis peletasid eemale mitmed eesti valijad, leidis ajaleht.

Kui Keskerakond marginaliseerub, jääbki alles Reformierakonna ja EKRE vastasseis, mis vaid suurendab eraldusjooni eesti ühiskonnas, seisab Postimehe juhtkirjas.

Õhtuleht kirjutas, et hea läbirääkijana tuntud Jüri Ratasel jääb puudu sellest, millega konkurent Mihhail Kõlvart silma paistab – otsustavusest, kasvõi vigade tunnistamisel: on ju Kõlvart juba öelnud, et tahab vastutada ja juhtida, Ratas aga veereb ja mõtleb.

Lehe hinnangul ei tohi head kriisi raisku lasta, mida Keskerakond teab omast käest, kui meenutada stagnatsiooni, kus keegi ei kõigutanud aastakümneid kunagise juhi Edgar Savisaare ainuvõimu.

Kui erakonna liidriks saab Kõlvart, on suur oht, et eestlaste hääled kaovad suuresti ära, samas venelaste hääled on kindlalt Kõlvarti käes, kirjutas Õhtuleht juhtkirjas.