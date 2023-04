Leitud! Tähelepanelik kodanik märkas kinnipidamisasutusest põgenenud meest. Politsei nabis ta kinni

Välismaa kodanik oli kinnipidamisekeskuses seoses sellega, et viibis Eestis ebaseaduslikult. Mees taotleb rahvusvahelist kaitset. Politsei andmetel ei ole mees ohtlik.

Täna varahommikul nägi tähelepanelik juht Harjumaal, Tallinn-Pärnu-Ikla maantee 25. kilomeetril Pärnu suunal hääletamast meest, kes sarnanes tagaotsitava aserbaidžaanlasega. Kontrollides selgus, et tegemist ongi põgenenud mehega ja politseinikud toimetasid ta tagasi kinnipidamiskeskusesse.

„Suur aitäh tähelepanelikule Reinule, kes tagaotsitavat meest märgates numbril 112 kohe teada andis!“ sõnas põhja prefektuuri operatiivjuht Silver Hanikat. „Hetkel tegeleme juhtunu täpsemate asjaolude selgitamisega, kuidas ja mis põhjusel mees põgenes, et tulevikus selliseid olukordi vältida.“

Põgenenud meest otsiti taga suurte jõududega. „Meil on praegu väljas suured politseijõud, kes võivad muuhulgas kontrollida piirkonnas viibivaid autosid ja inimesi. Tegeleme praegu ka maastikuotsinguga ning kaasasime koheselt mitmed patrullid, koerajuhid ja droonimeeskonna. Jätkame otsinguid kuni mehe leiame,“ sõnas Hanikat laupäeval.

Mees on tumedate juuste ja habemega. Ära joostes kandis ta seljas heledaid riideid, kuid oli alust arvata, et ta on neid vahetanud.