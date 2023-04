Kristina Kallas Slava Ukrainist: on väga oluline, et oleks selge, kellele Eesti annetajate raha läheb

„Slava Ukraini peab oma asjad selgeks tegema,“ tõdes Kallas Delfile. „See on väga oluline, et oleks selge, kellele ja mille eest Eesti annetajate raha läheb.“

„Ma usaldan Johanna-Mariat [Lehtmet] ja usun, et revisjon, mille ühing tellis, toob selguse,“ lisas ta.

Eesti Päevaleht avaldas täna loo, millest nähtub, et enam kui miljon eurot Eesti annetajate raha kanti MTÜ Slava Ukraini kaudu Ukraina heategevusfondi asemel hoopis viimase juhtliikmete erafirmasse. Erafirmaga on seotud üks Johanna-Maria Lehtme lähedane sõber.

Lehtme ütles Eesti Päevalehe kirjalike küsimuste peale, et neist kõlab läbi süüdistav toon ja tegelik elu on vastupidine. Lehtme sõnul ei ole tal Ukraina koostööpartneritele etteheiteid.

Kuu alguses polnud Slava Ukraini veel revisjoni tellinud

Märtsi alguses teatas MTÜ Slava Ukraini, et tellib finantsauditi ja revisjoni, et jõuda selgusele kahe Ukraina koostööpartneri usaldusväärsuses. Aprilli alguses nentis MTÜ Delfile, et revisjoni pole veel alustatud. Täna polnud ei MTÜ Slava Ukraini nõukogu liikmetel ega ka märtsi lõpus Johanna-Maria Lehtme kõrvale juhatusse lisatud endisel kantsleril Marika Priskel aega revisjoni seisu Delfile kommenteerida.