VIDEO | Mihhail Kõlvart: ka mina pean tegema järeldusi

Erakorralisel kongressil Keskerakonna juhiks kandideerida soovinud Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart on selline tulemus talle järelduste tegemise koht. „Ma pean tunnistama et jah, ma ootasin teist tulemust, aga samas see on ka minule signaal, et kui volikogu otsustas nii, siis ka mina pean tegema järeldusi,“ lisas ta.