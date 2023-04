Riigi ametliku armee teatel ründasid nende peakorterit föderaalsele julgeolekuteenistusele alluvad kiirreageerimisjõud (RSF). Need süüdistavad omakorda armeed üllatusrünnakus.

„Kiirreageerijate“ juht on mõjuvõimas väepealik Mohamed Hamdan Dagalo ehk Hemetti, kes on alates 2019. aastast täitnud riiki juhtorgani ehk „üleminekunõukogu“ aseesimehe kohuseid. Nõukogu esimees on armeekindral Abdel Fattah al-Burhan, kes peaks teoreetiliselt olema riigi kõrgeim juht.