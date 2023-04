FOTOD | Jüri Ratas: erakorralisel kongressil mina erakonna esimeheks ei kandideeri

Keskerakonna volikogu kogunes täna Tallinnas, et arutada, kas suvel tuleks erakorraline kongress kokku kutsuda või mitte. Kongressil toimuksid esimehe ning juhatuse valimised. Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart on seni ainus, kes avaldanud soovi erakorralisel kongressil erakonna esimeheks kandideerida.

Jüri Ratas erakorralisel kongressil esimeheks ei kandideeri

„Olen otsustanud, et erakorralisel kongressil mina erakonna esimeheks ei kandideeri,“ sõnas Keskerakonna esimees Jüri Ratas. „See on raske otsus ja tean, et kui osad rõõmustavad, et võtan vastutuse (valimistulemuse eest - toim), siis teised kurvastavad,“ sõnas ta.

Ratas hinnangul võiksid kandideerida ka erakonna pikaaegne peasekretär ja mitmekordne minister Jaak Aab, Euroopa Parlamendi saadik Yana Toom, riigikogus fraktsiooni tööd juhtinud Jaanus Karilaid ning praegu fraktsiooni üle võtnud, endine minister Tanel Kiik.

Arvamused lähevad lahku

„Ma olen valmis kandideerima,“ ütles Tallinna linnapea ja Keskerakonna aseesimees Mihhail Kõlvart 22. märtsil „Vikerhommiku“ saates. Erakonnas jagunevad arvamused aga kahte leeri - need kes toetavad Ratast ja ei soovi kongressi toimumist ning on neid, kes seda soovivad.

Viljandi piirkond otsustas, et nemad on kongressi toimumise vastu, sest nende hinnangul ajaks see praegused tööplaanid sassi. „Kõik on pahupidi,“ ütles Viljandi piirkonna esimees Jaak Aab eile Delfile. Tema sõnul on erakonnas tööd pooleli, näiteks fraktsiooni moodustamine ja erakonna konverentsid piirkondades. „Sõidame kongressile kiirustades sisse, see tuleb millalgi teha, aga sellisel kujul oleme praegu vastu,“ ütles Aab. Tema sõnul on ta samuti Ratase poolt, sest on juba tema meeskonnas olnud.

Vastu on ka näiteks ka Ida-Virumaa piirkonna juht Eevi Paasmäe. Tema sõnul on erakonnas vaja analüüsi, miks valimistulemused olid halvad. „Selleks on meil aasta tagasi valitud juhatus, kes põhikirja järgi peab sellega tegelema,“ ütles ta.