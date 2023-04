„Olukord on kriitiline.“ Navalnõi lähedased kahtlustavad poliitiku taaskordset mürgitamist

The Guardiani teatel sõnas Navalnõi liitlane Ruslan Šaveddinov, et eelmisel nädalal kutsuti Melekhovo karistuskolooniasse, kus Navalnõid hoitakse, kiirabi. „Tema olukord on kriitiline, oleme kõik väga mures,“ ütles ta.

„Saime, aru, et olukord pidi olema väga halb, kui juba kiirabi kutsuti,“ rääkis Šaveddinov, lisades, et vanglaülemad ei lubanud Navalnõid haiglasse viia.

Pärast kiirabi saabumist ei antud Navalnõi seisundist kordagi uut ülevaadet, kuna Šaveddinovi sõnul teevad vanglaülemad kõik võimaliku, et poliitikut isoleerida.

Šaveddinov ütles, et tema meeskonna arvates mürgitatakse Navalnõid aeglaselt. „Meie teooria on see, et nad tapavad teda tasapisi, kasutades aeglaselt mõjuvat mürki, mis pannakse toidu sisse.“

„See võib kõlada kui paranoia, aga pärast eelmist mürgitamist tundub see täiesti usutav. Ta kaotas kahe nädalaga kaheksa kilo, seda pole varem juhtunud ja arstid ei ütle, miks ta nii suures valus on,“ rääkis Šaveddinov.

46-aastasele opositsiooniaktivistile määrati möödunud aastal 11 ja poole aasta pikkune vanglakaristus. Vene võimud süüdistasid teda pettuses ja kohtu solvamises, kuid inimõiguste rühmituste sõnul on süüdistused välja mõeldud, et Navalnõid vaikima sundida.

Navalnõi suhtleb välismaailmaga oma advokaatide kaudu.

Kui Kremlilt uuriti Navalnõi võimaliku mürgitamise kohta, teatas Putini pressiesindaja Dmitri Peskov, et Kreml ei jälgi Navalnõi tervislikku seisundit, vaid see on vanglateenistuse asi.