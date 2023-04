Nõmmelt leitud naisel polnud piirkonnaga mingit seost, tapeti ta üldse seal? Uurijad jätkavad müsteeriumi harutamist

Jaanuari teises pooles jõudis meediaavarustesse uudis, et FBI ekspertidel on valminud Nõmmelt tapetuna leitud naise pea 3D-kujutis. Tegu polnud siuh-säuh tööga, mida võib näha krimisarjades, vaid tegelikkuses on see otsesõnu teadus. Ohvri näo rekonstrueerimine võttis aega umbes aasta. 3D-mudel tehti FBI kuludega ehk Eestile see midagi maksma ei läinud.