Maardus on suur maastikupõleng, päästeamet reageeris suurte jõududega

Põhja päästekeskuse kommunikatsioonijuht Liina Valner ütles, et päästeamet on reageerinud kõrgendatud ressurssidega. „Kohale on läinud Assaku, Kehra, Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita komandod. Samuti on välja saadetud ATV-d ja UTV-d, sest tegemist on maastikuga,“ ütles ta ja lisas, et drooniga proovitakse aru saada, kui suurel alal põleng on.