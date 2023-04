Rootsi naftarafineerimistehases vahistati tööstusspionaažis kahtlustatuna ilmselt Vene naine

Prokurör James von Reis ütles, et uks isik on vahistatud kahtlustatuna tööstusspionaažis, vahendab SVT Nyheter.

Preemraffi pressiesindaja Dani Backteg kinnitas, et politsei vahistas objektil eile ühe isiku. Tema sõnul ei olnud asi isikus, kes sisenes territooriumile loata.

Politsei esindaja Caroline Karlsson kinnitas, et prokurör on otsustanud tööstusspionaažis kahtlustatava inimese vahi alla jätta, aga ei tahtnud kommenteerida, kas jutt käib juhtumist Preemraffis.

„Me teame sellest, aga see on politsei asi, me suuname kõik küsimused sinna,“ ütles Rootsi julgeolekupolitsei (Säpo) esindaja Gabriel Wernstedt.