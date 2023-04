Hiigelpärandi üle vaidlev Kristjan Piilmann esitas Paul Kerese vastu kaebuse. Advokatuur menetlust ei alustanud

„[T]egemist oli üsna labase juhtumiga. Juhtus nii, et muidu tunnustatud ajakirjanik Sulev Vedler omistas mulle Priit Piilmanni pärandiasjaga seoses väite, mida ma öelnud ei olnud, seejärel lükkas mulle omistatud väite ise ümber ja nimetas mind laimavalt valetajaks. Priit Piilmanni poeg Kristjan Piilmann esitas Sulev Vedleri äpardust (kui leebelt öelda) ära kasutades avalduse aukohtule, väites, et ma olevat tema isa kohta valetanud. See kõik toimus jaanuaris-veebruaris,“ kirjeldas Keres ühismeedias kaebuse tagamaid.

Sajandi pärandivaidlus

Kuigi Ekspressis kirjutatu kohasel on Keres varem kinnitanud, et Tuula on väljendanud soovi saada just raha, mitte osalusi ettevõtetes, siis käesoleva artikli ilmumise järel väidab järgmist: „Mina ei ole sellist asja kinnitanud, sest siin ei ole tegemist ei Triin Tuula poolt väljendatu ega tema sooviga. Tegemist on minu kui laste esindaja nõudega, mis põhineb Eestis kehtivatel seadustel. Priit Piilmann ja teised pärijad ei soovinud, et Priit Piilmanni ja Triin Tuula ühised lapsed saaksid osalused Priit Piilmanni valdusettevõttes ja pärimine korraldatagi seda silmas pidades. Seetõttu on lastel ainult rahaline nõue.“