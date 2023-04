Hiina välisminister lubas, et Hiina ei varusta Ukraina konflikti osapooli relvadega

Qin vastas USA ja teiste riikide väljendatud murele, et Hiina kaalub sõjalise abi andmist Venemaale , keda Peking on toetanud poliitiliselt ja retooriliselt, jäädes formaalselt neutraalseks, vahendab Guardian.

„Territoorium on jagamatu ja julgeolek on samamoodi jagamatu,“ ütles Qin. „Ilma konkreetse riigi julgeolekuhuve tunnustamata on kriisid ja konfliktid vältimatud. Hiina on valmis tegema edasi tööd rahu heaks ja loodab, et kõik kriisis osalevad osapooled jäävad objaktiivseks ja rahulikuks ning teevad konstruktiivseid katseid kriisi lahendamiseks läbirääkimiste kaudu.“