PÄEVAKORD | Uus valitsus keerab käru keskmistele peredele?

Maalehe peatoimetaja Hindrek Riikoja on veendunud, et uus valitsus ütles kokkuleppega selgesti - suuremaid peresid, kus kolm ja rohkem last, nad Eestisse ei soovi. Seda põhjusel, et kõiksugu muudatused teevad otseselt või kaudselt enim haiget just neile, kus peres rohkem lapsi kui kaks ning kelle sissetulekud on Eesti keskmise juures.