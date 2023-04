Delfi suhtles 11 piirkonna juhiga, kes ütlesid peamiselt, et erakorraline kongress on vajalik ning kiidavad seda mõtet heaks. Miks see nende arvates vajalik on? Peamiselt ikkagi selleks, et arutada, miks olid valimistulemused kehvad ning kuidas erakond edasi läheb – pettumus on suur.