Pentagoni esindaja 21-aastasest dokumendilekitajast: noorte usaldamine on sõjaväele iseloomulik

21-aastane Teixeira, kes teenis Massachusettsi osariigi õhurahvuskaardis, vahistati eile. USA justiitsminister Merrick Garland ütles, et Teixeirale esitatakse süüdistus salajase riigikaitseinformatsiooni loata kõrvaldamises.

Teixeira nime avaldasid kõigepealt uuriva ajakirjanduse portaal Bellingcat ja ajaleht New York Times ning kohe pärast seda kinnitasid USA föderaalametnikud, et ta on juurdlusele huvipakkuv kahtlusalune.