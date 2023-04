Kutseharidus ei ole tupik, vaid võimalus saada oma ala spetsialistiks

Käes on kevad, mil põhikoolilõpetajad peavad tegema tähtsa otsuse: kas minna edasi õppima gümnaasiumisse või valida kutsekool sobiva erialaga. Brindfeldt kutsub noori üles vaatama ringi avatud meelega ning vaagima julgemalt ka muid valdkondi populaarsete IT-, logistika- ja juuksurieriala kõrval.



„Meie ootame tipptehnoloogia-kutseõppeasutusena õpilasi just tehnikaaladele, omandama teadmisi mehhatroonika, robootika, robotitehnika ning tööstusinformaatika põnevatel erialadel. Selliste spetsiifiliselt tehniliste ametite omandamine on oma tuleviku kindlustamine huvitava, areneva ja hästitasustatud tööga,“ räägib ta. Paljud noored on IT-eriala valides hiljem pettunud, sest tegemist on majandusele või keeleoskusele sarnase tugialaga, millega üksi ei tee midagi ära. Seega tasub Brindfeldti sõnul mõelda, et ehk oleks parem spetsialiseeruda kohe mingile konkreetsemale erialale. TTHK mehhatroonika ja teiste tehniliste alade lõpetajate vastu tunnevad ettevõtjad alati nii suurt huvi, et enamik lõpetajatest leiab töökoha juba praktika käigus.