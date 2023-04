Kremlit sarjav sõjablogija Girkin-Strelkov on armee diskrediteerimise eest uurimise all nii Peterburis kui ka Moskvas

Tatjana kinnitas Mashile, et tal on Strelkovile küsimusi, aga edasi suhtlemast ta keeldus.

Strelkov teatas hiljuti ise Telegramis, et tema YouTube’i konto suleti, mistõttu jääb tema igareedene otsesaade „Otsekõne“ ära.

Mash teatas, et Strelkov on sama asja eest uurimise all ka Moskvas.