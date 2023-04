FOTO | Võidame, tapame, röövime! Narva tanki endisesse asupaika maaliti hiljuti tapetud putinistist sõjablogija tsitaat

„Me võidame kõik, tapame kõiki, röövime kõiki, keda vaja. Kõik saab olema nii, nagu me armastame,“ on nüüd kiviaial kirjas. Need sõnad lausus eufoorilises meeleolus Tatarski otse kaamerasse, viibides septembris Kremlis vastuvõtul. Mõne nädala eest tapeti progandist Peterburis pommiplahvatusega. Kärgatuses, kus sai viga ka Eestist välja saadetud putinist Sergei Tsaulin, on süüdistatud nii Ukraina eriteenistusi kui ka FSB-d.