„“Laskesuusakoosseis“ viib läbi niinimetatud „safari show’d“. Naissnaiprite grupp saabub Ukraina relvajõudude toetusel, nad valmistavad neile ette positsioonid, niinimetatud „lesilad“ ja nad töötavad. <...> Nagu meile teada on, on neid kaks pluss veel üks Ukraina relvajõudude snaiper. Raadioside vaheltvõtmise tulemusena saadud informatsiooni järgi on meile teatavaks saanud, et see on endiste naislaskesuusatajate üksus,“ rääkis RIA Novostile Vene võitleja kutsungiga „Krestik“.