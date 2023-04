Noorte laulu- ja tantsupidu kutsub sel laupäeval elurikkuse perepäevale

Perepäeval osalejad on alates kella 11st oodatud lillekaste meisterdama Solarise keskuse terrassile, kus on olemas tööks vajalikud vahendid. Valminud kastidesse saavad perepäeval osalejad külvata lilleseemneid, mis tulevikus pakuvad vajalikku elukeskkonda ja meekorje võimalusi putukatele ning annavad õisi laulupeopärgadesse punumiseks.

Solarise terrassil toimuva kogupereüritusega algab XIII noorte laulu- ja tantsupeo elurikkuse hoidmise programm „Iga ruutmeeter loeb“. Tartu Ülikooli elurikkuse ja ökoloogilise jätkusuutlikkuse nooremteaduri Oliver Kalda sõnul on Eesti elurikkuses viimasel kümnendil toimunud mitmesuguseid protsesse. „Ühelt poolt on meil liike hävinud ja inimmõjude tõttu haruldaseks muutunud. Teisalt on meie loodusesse lisandunud ka uusi liike, nii neid, kes on siia looduslikult jõudnud, kui ka neid, keda võõrliikideks peame. Liikidest suuremal – koosluste tasemel – on meie loodus aga palju muutunud ja vaesunud,“ tõdes Kalda.