Tsahkna: Eesti 200 on valmis koalitsioonis jätkama ka ilma sotsideta

Tulevane välisminister Tsahkna selgitas, et partei üldkogu on andnud nimelt mandaadi, et Eesti 200 võib jätkata koalitsioonis ka ilma sotsiaaldemokraatideta. Vaid Reformierakonnast ja Eesti 200-st koosneval koalitsioonil oleks riigikogus napp enamus: 51 häält.

„On ka olemas kogemus, kui 2009. aastal sotsid ära läksid,“ lausus Tsahkna. „Nendel on selles koalitsioonis kõige keerulisem ka maailmavaateliselt. Ja võin öelda, et ma küsisin Eesti 200 üldkogul - kui koalitsioonilepingut heaks kiitsime - ka mandaati, et juhul kui tõesti sotsid ei pea vastu, siis kas oleme nõus 51 häälega jätkama. Me oleme.“

Ta avaldas siiski lootust, et koalitsioon suudab tänases koosseisus neli aastat vastu pidada.

Viimastel päevadel on juhtivad sotsiaaldemokraadid hoiatanud, et kui alampalk neile soovitud tempos ei tõuse, siis ei toeta nemad ka nn maksuküüru kaotamist, mis on Reformierakonna ja Eesti 200 lubadus.

Olukord kehvem kui majanduskrahhi päevil

Tsahkna sõnul on riigi rahanduse seis palju kehvem kui majanduskriisi aastatel 2008 ja 2009. Tsahnka märkis, et kätte on jõudnud n-ö võlgade tasumise aeg, kirjutab ERR-i uudisteportaal.

„Täna on see aeg, kus selle peo eest, kus telliti šampust, konjakit ja viis magustoitu, tuleb arve kinni maksta, aga parteid ju seda ei maksa. Selle maksavad kinni inimesed,“ ütles Tsahkna. „Hea uudis on see, et pikemas perspektiivis tekib riigil päris tulubaas, mille eest on ka võimalik päriselt hakata teenuseid osutama parema kvaliteediga.“

Tsahnka tunnistas, et enne valimisi ei rääkinud keegi, kui kehv olukord on.

„Enne valimisi ikka erakonnad räägivad populaarset juttu,“ selgitas poliitik.

Tsahknast saab uues valitsuses välisminister.