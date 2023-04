Lekkinud dokumendid: Vene ametnikud tahtsid leida liitlasi, kes nende asemel Prigožiniga võitleks

BBC teatel tsiteerib lekkinud dokument Vene ministeeriumi ametnikke, kes soovitavad leida „võrdse staatusega liitlasi, kes Prigožini vastu võitleksid, selle asemel et seda ise teha“.

Teises USA dokumendis väidetakse paljutähendavalt, et Venemaa Rahvuskaardi ehk Rosgvardia märkimisväärsed kaotused „tõenäoliselt takistavad Moskva püüdlusi kindlustada täielikult kõik oma annekteeritud territooriumid“.

Samas dokumendis öeldakse, et süsteemisisene kaotuste varjamine toob esile sõjaväe „jätkuva vastumeelsuse“ edastada Kremlile halbu uudiseid.

Eksperdid on arvamusel, et Venemaa kaotuste ulatust on Putini eest varjatud, ja seda hinnangut näivad kinnitavat „SI“ ehk spetsiaalse luurega märgistatud sidejälgimised.