VIDEO | Tallinna värske abilinnapea Andrei Kante arvab, et nui neljaks ei saa eestikeelsele õppele üle minna

Eelmisel aastal võttis riigikogu vastu seadusemuudatused, mis on vajalikud täielikuks eestikeelsele õppele üleminekuks. Üleminek eestikeelsele haridusele algab lasteaedades ning 1. ja 4. klassis 2024. aastal. Plaani kohaselt on eestikeelsele õppele üle mindud 2030. aastaks.

Ta ütles, et plaanid peavad olema ambitsioonikad, aga ei saa üle sõita tuhandetest õpilastest. Ta rääkis, et on vaja õpetajate ressurssi ning toimivat tugisüsteemi.