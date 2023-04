Norra saadab välja 15 luurajateks peetavat Vene saatkonna töötajat

15 venelast on viibinud Norras diplomaatidena, aga Norra võimud usuvad, et nad on tegelikult tegelenud luurega.

Norra valitsuse otsus põhineb sellel, et uus julgeolekupoliitiline olukord on toonud kaasa kasvanud luureohu Venemaa poolt.

„Venemaa kujutab endast Norras suurimat luureohtu. Me võtame seda tõsiselt ja nüüd võtame me tarvitusele meetmeid Vene luuretegevuse vastu selles riigis. Me ei luba Vene luureohvitseridel Norras diplomaatilise kattevarju all tegutseda,“ ütles Huitfeldt.