Politsei otsib Tartus kadunud 16-aastast Alinat

Murelikud lähedased andsid politseile teada, et Alina lahkus 4. aprillil kodust Tartu linnas ning pole sinna tänaseni naasnud. Alina on ka varem kodust ette teatamata lahkunud. Tüdruk võib liikuda Räpinas või Põlvas.

Alina on 158 cm pikk, tal on tumedad pikad juuksed, mustad Nice kirjaga dressipüksid, musta-valgega tossud, must kapuutsiga jope ja valge lilledega pusa.