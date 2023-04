VIDEO | Linnahalli saatus selgub? Tiit Terik: võimalik, et selle objekti aeg on ümber

Esimene neist on Tallinna haigla suurprojekt. „Jah, näeme, et riik pole selle taha tulnud,“ nentis Terik (Keskerakond), et loodetud riigipoolset rahastust pole. Ta rõhutas, et see projekt on palju laiem kui pealinna elanike vajadus arstiabi järele. „Regiooni teenindamisega seotud,“ lausus ta ja märkis, et Tallinn läheb haigla rajamisega edasi. Nüüd ongi vaja analüüsida, kuidas ikkagi katteallikad leida.