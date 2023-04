FSB teatas, et tuvastas mehe, kes andis üle kuju, millega lasti Peterburis õhku sõjablogija Tatarski. Plahvatuses süüdistatakse ka Navalnõi fondi

Venemaa Föderaalne Julgeolekuteenistus (FSB) teatas, et tegi kindlaks veel ühe sõjablogija Maksim Fomini ehk Vladlen Tatarski õhkulaskmisega Peterburi kohvikus seotuses kahtlustatava. Väidetavalt on tegemist mehega, kes andis juba varem vahistatud Darja Trepovale üle pommi ja lahkus siis Venemaalt. Plahvatuse organiseerijad on FSB teatel Ukraina eriteenistused ja nende agentuur Vene opositsiooniringkondades.