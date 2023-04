FOTOD | Tallinna uued abilinnapead on Tiit Terik ja Andrei Kante

Tiit Terik omandas 2015. aastal Tallinna ülikoolis riigiteaduste magistrikraadi ja varem kõrghariduse Tallinna pedagoogilise seminari noorsootöö ja sotsiaaltöö alal. Alates 2022. aasta augustist on Tiit Terik olnud Tallinna linnavolikogu aseesimees, aastatel 2021–2022 kultuuriminister ning 2019–2021 Tallinna linnavolikogu esimees, juhtides samal ajal ka Eesti linnade ja valdade liitu. Aastatel 2016–2019 kuulus Terik riigikogu XIII koosseisu ning 2007–2016 juhtis ta Nõmme ja Pirita linnaosavalitsust. Tiit Terik on Eesti Keskerakonna liige ja kuulub kaitseliidu Harju malevasse.

2015. aastal omandas Andrei Kante Tallinna ülikoolis magistrikraadi hariduse juhtimises. Ta on lõpetanud 2008. aastal Tallinna ülikooli keemia kõrvalainega bioloogia erialal ning omandanud samas magistrikraadi merebioloog-keskkonnaspetsialistina. 2021. aastal valiti Andrei Kante Tallinna linnavolikokku. Alates 2017. aastast on Kante olnud Lasnamäe gümnaasiumi direktor ja alates 2019. aastast on ta juhtinud ka Lasnamäe vene gümnaasiumi. Aastatel 2006–2019 on ta olnud Tallinna humanitaargümnaasiumis bioloogia- ja keemiaõpetaja ning arendusjuht ja 2007–2010 Tartu ülikooli Eesti mereinstituudi laborant-tehnik.