Zelenskõi nõunik: Ungari maksab noa eest, millega lõigati maha Ukraina sõduri pea

„Peab olema täiesti pime, et mitte näha, milliseid kuritegusid sponsoreeritakse. Rohkem gaasi ostmine venelastelt tähendab, et neile antakse suurem võime sõda eskaleerida,“ lisas Ustenko.

Ustenko tahab, et Euroopa Liit sekkuks ja rakendaks kogu võimalikku survet Budapestile, et viimane ei annaks Moskvale energia eest rohkem raha.

„Ungari saab Brüsselist finantstoetust, nii et see on suurepärane vahend, mida võiks viivitamatult kasutada,“ ütles Ustenko. „Nad teevad seda kõigi arvel. Nad tahavad saada need suhtelised eelised, sest jätkavad koostööd Kremli režiimiga.“